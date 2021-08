La definizione e la soluzione di: Se è "in canna" non ha un soldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Povero

Curiosità/Significato su: Se e in canna non ha un soldo Antiche unità di misura del circondario di Firenze divide in 2 braccia, e si usa per le stoffe. La canna agrimensoria si divide in 5 braccia, ossia in passetti 2 1/2. La canna mercantile si divide in 4 braccia 7 ' (810 parole) - 19:21, 5 ago 2021

Altre definizioni con canna; soldo; Il nome del Cannavacciuolo di Cucine da incubo; Pugnale che sta sulla canna di certi fucili; Lo è la canna del camino; Canna malese per mobili; Il tipo di soldo... che vale meno!; Senza spendere un soldo; _ in canna = senza un soldo; Ruggiero __: ammiraglio di origine italiana al soldo degli Aragonesi sec. XII; Ultime Definizioni