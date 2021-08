La definizione e la soluzione di: Il fiume che passa per Casalecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Reno

Curiosità/Significato su: Il fiume che passa per Casalecchio Reno (Italia) ( Reno (fiume italiano)) con portate medie più scarse è agosto (2,4 m³/s a Casalecchio, circa 8 verso la foce). A Casalecchio la portata media non scende mai sotto i 20 m³/s da 30 ' (3 809 parole) - 23:32, 22 mag 2021

