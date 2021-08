La definizione e la soluzione di: Esitare, non lanciarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Nicchiare

Curiosità/Significato su: Esitare, non lanciarsi Battaglia di Leuttra (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) timore reverenziale nei confronti della dignità del re, tanto da esitare nel lanciarsi contro di lui in uno scontro diretto. Mille Peloponnesiaci vennero 8 ' (827 parole) - 20:59, 16 feb 2021

