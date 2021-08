La definizione e la soluzione di: Un capo in azienda sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CEO

Curiosità/Significato su: Un capo in azienda sigla Amministratore delegato ( capo azienda) un proprio presidente (Vorstandsvorsitzender in Germania) diverso dal presidente del consiglio di sorveglianza. Il titolo attribuito al capo azienda varia 12 ' (1 470 parole) - 03:42, 26 mag 2021

Altre definizioni con capo; azienda; sigla; Il capo dell'Olimpo; Il ponte del bastimento con i boccaporti; Un capoluogo della Basilicata; Caposala - iniezioni; Un’azienda con le centrali; Nota azienda fondata da Callisto Tanzi; Azienda di Pordenone dei marchi Rex e Sèleco; Rete informatica aziendale chiusa all'esterno; Appoggiò lo sbarco in Normandia sigla; La sigla dopo la firma; La fondò Lenin sigla; Sigla di Potenza; Ultime Definizioni