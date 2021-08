La definizione e la soluzione di: Bordo di un vestito in corrispondenza della spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Giromanica

Altre definizioni con bordo; vestito; corrispondenza; della; spalla; Il calciatore l’effettua da bordo campo; Lavorano a bordo; Il bordo.. di una crisi di nervi; Provviste di bordo; Chi lo fa vestito, non voleva farlo; Vestito a due code; La misura del vestito già fatto; Un vice investito dei poteri più ampi; La facoltà di rendere l'acquisto fatto per corrispondenza; Mancanza di proporzioni e corrispondenza tra le parti di un tutto; La corrispondenza su Internet; Il ritiro della corrispondenza dalle cassette postali; Precede Lisa... della Gioconda; Iniziali della scrittrice Maraini; Il simbolo della tribù; Nativa della città di Caltanissetta; Osso che forma la spalla; Piccole borse dotate di due spallacci; L'osso fra la spalla e il gomitoOmero; Il muscolo principale della spalla; Ultime Definizioni