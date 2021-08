La definizione e la soluzione di: Le quote ereditarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Parti

CuriositĂ /Significato su: Le quote ereditarie Successione necessaria (sezione Le donazioni e i legati in conto di legittima) essi possono aggredire: le donazioni fatte in vita dal de cuius le altre quote ereditarie e i legati. Per prima cosa si riducono le disposizioni testamentarie 7 ' (991 parole) - 11:13, 11 lug 2021

