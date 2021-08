La definizione e la soluzione di: Lanciò Una carezza in un pugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Celentano

Curiosità/Significato su: Lancio Una carezza in un pugno Gino Santercole (sezione Il ritorno in televisione e la riappacificazione con Celentano) entrate nella storia della musica italiana, come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e tante altre. Di famiglia di 17 ' (1 866 parole) - 14:27, 5 ago 2021

