La definizione e la soluzione di: Gas nocivo per l'ozono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Freon

Curiosità/Significato su: Gas nocivo per l ozono ozono L'ozono, o triossigeno, è una forma allotropica dell'ossigeno dalla formula chimica O3. È un gas blu dal caratteristico odore agliaceo che gli vale il 32 ' (3 777 parole) - 22:40, 4 ago 2021

Altre definizioni con nocivo; ozono; Così nocivo che può provocare la morte; Un gas nocivo per lozono; Dannoso, nocivo; Un gas nocivo per lozono; Ultime Definizioni