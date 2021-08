La definizione e la soluzione di: Un bosco in cui si raccolgono ghiande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Querceto

Curiosità/Significato su: Un bosco in cui si raccolgono ghiande Castanea sativa in favore di Vittorio Emanuele II. Carlo Alberto si ritirò ad Porto, in una villa presso la foce del Duero, in vicinanza della quale sorgeva un bosco 58 ' (6 003 parole) - 22:17, 4 lug 2021

Un bosco di montagna; Uno spazio con poca vegetazione in un folto bosco; Seguace di san Giovanni Bosco; Tipico bosco mediterraneo; Volumi che raccolgono le preparazioni dei piatti; Vi si raccolgono patate e fagiolini; Numeri che si raccolgono in particolari tavole; Piantano e raccolgono; E' ghiotto di ghiande; Producono ghiande; Boschetto ricco di ghiande; Sono ghiotti di ghiande;