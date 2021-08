La definizione e la soluzione di: Beatrice... per gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Bea

Curiosità/Significato su: Beatrice... per gli amici Beatrice Trussardi Aspen Institute Italia e Presidente di amici di Aspen. Sposata con Federico Roveda, è madre di due bambini. Beatrice Trussardi nasce a Milano nel 1971. Figlia 11 ' (1 078 parole) - 10:32, 9 giu 2021

