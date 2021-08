La definizione e la soluzione di: Un attore non protagonista dalla fisionomia particolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Caratterista

Curiosità/Significato su: Un attore non protagonista dalla fisionomia particolare Karl Malden (categoria Premi Oscar al miglior attore non protagonista) luglio 2009), è stato un attore statunitense. Attivo per oltre mezzo secolo e celeberrimo caratterista oltre che protagonista della fortunatissima serie 15 ' (1 732 parole) - 22:00, 25 lug 2021

Altre definizioni con attore; protagonista; dalla; fisionomia; particolare; Un affermato attore italiano; Il Mastandrea attore; De Luigi, attore; _ Moretti: attore, regista; La protagonista de La sonnambula; Creò un mostro protagonista di molti film; L'attore protagonista del film The Mask; La Graham protagonista di Una mamma per amica; Un'attrice dalla bellezza molto seducente; Fu divisa dalla cortina di ferro; Gocciolare dalla fatica; Il formaggio ricavato dalla cagliatura della soia; Un film che ricorda una particolare motocicletta; Ricompensa particolare, retribuzione extra; Informazione particolareggiata; Particolare figura di nota musicale; Ultime Definizioni