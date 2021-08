La definizione e la soluzione di: Arriva spesso in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Nave

Curiosità/Significato su: Arriva spesso in porto porto Cesareo porto Cesareo (pronuncia pòrto ce?àreo, Cisaria in dialetto salentino) è un comune italiano di 6 194 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. Località 26 ' (2 964 parole) - 20:30, 15 giu 2021

Altre definizioni con arriva; spesso; porto; Quel che arriva in tavola; Quelle greche non arrivavano mai; Arrivata a destinazione; Chi arriva spesso alle mani; Si conta spesso sul medio ma non è il figlio più saggio; Colpiscono spesso i cocker; Comune del torinese spesso tappa del Giro d'Italia; Spesso inizia con se; Il centro del Portogallo; Un famoso Porto sardo; Una città portoghese; Vanno in città di portone in portone; Ultime Definizioni