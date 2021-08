La definizione e la soluzione di: Appoggiò lo sbarco in Normandia sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAF

Curiosità/Significato su: Appoggio lo sbarco in Normandia sigla Seconda guerra mondiale (sezione L'espansionismo giapponese in Asia) la Lorena. In attesa dell'offensiva risolutiva contro i tedeschi prevista in contemporanea con lo sbarco anglo-statunitense in Normandia, le forze sovietiche 262 ' (32 846 parole) - 14:19, 6 ago 2021

