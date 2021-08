La definizione e la soluzione di: Le vocali in gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AA

Curiosità/Significato su: Le vocali in gamba Viola da gamba bassa (in ordine crescente di dimensioni, che ricalca i registri vocali). La viola da gamba più usata come strumento solistico è la viola da gamba basso 15 ' (1 504 parole) - 00:25, 6 ago 2021

