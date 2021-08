La definizione e la soluzione di: Lo usa la sarta per tagliare i vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Cartamodello

Curiosità/Significato su: Lo usa la sarta per tagliare i vestiti Glossario di cucito (sezione I) saia. Fodera tessuto usato per rivestire internamente i capi d'abbigliamento. Forbice zig-zag tipo di forbice per tagliare i tessuti a zig-zag. Forbici 22 ' (3 201 parole) - 16:22, 1 mar 2021

__ Schön, celebre sarta; Può pungere il dito della sarta; Il laboratorio della sarta; Unita... dalla sarta; Tagliare il tronco di un albero; Tagliare solo le estremità dei capelli, accorciare; Tagliare per primi il traguardo; Tagliare il frumento maturo; Mobili con ante per vestiti, guardaroba; L'elettrodomestico che pulisce i vestiti; Insieme di vestiti e accessori indossati ing; Rivestiti di malta;