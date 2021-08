La definizione e la soluzione di: Le sostanze come la pepsina e la ptialina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Enzimi

Curiosità/Significato su: Le sostanze come la pepsina e la ptialina Apparato digerente principale alle sostanze del cibo e la loro lisi (soprattutto per quanto riguarda le proteine), ad opera di enzimi litici, tra i quali la pepsina, che serve 15 ' (1 862 parole) - 16:17, 1 ago 2021

Altre definizioni con sostanze; come; pepsina; ptialina; Distillato alcolico di sostanze vegetali; Pianta che si nutre di sostanze in decomposizione; Acidi o __, per cibi o sostanze; Sostanze usate nelle analisi chimiche; La sorella di Tommy nella commedia di Giuseppe Giacosa Come le foglie; Basata... come una ditta; Un portatile come l’iPad; Gli alberi come il ciliegio e il pesco; Ultime Definizioni