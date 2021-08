La definizione e la soluzione di: La sorella di Tommy nella commedia di Giuseppe Giacosa Come le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Nennella

Curiosità/Significato su: La sorella di Tommy nella commedia di Giuseppe Giacosa Come le foglie Come le foglie è una commedia di Giuseppe Giacosa. Venne rappresentata per la prima volta al Teatro Manzoni di Milano il 31 gennaio 1900 dalla compagnia

Altre definizioni con sorella; tommy; nella; commedia; giuseppe; giacosa; come; La mitica sorella di Atropo e Cloto; La sorella di Stéphanie di Monaco; La sorella ne ha due; La dea materna della Terra sorella di Zeus; Tra Tommy e Jones; Tommy _ Jones; Si ripetono nella stonatura; Scorre nella Val d'Ossola; Nel filetto e nella fesa; S'infila nella pistola; Commedia di E. De Filippo; Commedia di P.A. Caron de Beaumarchais; Commedia di Mario Tobino; Commedia di Wilde L'importanza di chiamarsi __; Giuseppe Garibaldi è detto il loro eroe; Piazza Giuseppe __, con la stazione di Napoli Centrale; Il dittongo di Giuseppe; Giuseppe, noto matematico; Le sostanze come la pepsina e la ptialina; Basata... come una ditta; Un portatile come l’iPad; Gli alberi come il ciliegio e il pesco; Ultime Definizioni