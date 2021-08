La definizione e la soluzione di: Il signore europeo in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sahib

Curiosità/Significato su: Il signore europeo in India India vedi India (disambigua). Coordinate: 22°48'N 83°00'E? / ?22.8°N 83°E22.8; 83 L'India (in hindi: ????, Bharat), ufficialmente Repubblica dell'India (in hindi: 140 ' (15 228 parole) - 20:38, 31 lug 2021

