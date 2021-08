La definizione e la soluzione di: Rifugio per mendicanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Corte Dei Miracoli

Curiosità/Significato su: Rifugio per mendicanti Corte dei miracoli (sezione Le prove per diventare "maestri") tutti i mendicanti di Francia che in ogni provincia obbedivano ai "cagous" cioè ai luogotenenti del re; erano loro che istruivano i mendicanti principianti 19 ' (1 953 parole) - 22:11, 26 nov 2020

