La definizione e la soluzione di: Le pari in armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RI

Curiosità/Significato su: Le pari in armi Calibro (armi) stampo, matrice. Il termine è impiegato nella maggior parte dei casi per le armi da fuoco e indica il diametro interno della canna, misurato al netto dei 11 ' (951 parole) - 19:39, 25 mag 2021

Altre definizioni con pari; armi; Il primo dispari; Sono pari nell'ansia; Sparire nel nulla; Disuguaglianza, disparità; Anagramma di stinco, che fa risparmiare; Località siciliana di un armistizio del 1943; Se è d'interessi non coinvolge armi; Armi da scherma; Ultime Definizioni