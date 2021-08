La definizione e la soluzione di: Fucile per sparare a raffiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Mitra

Curiosità/Significato su: Fucile per sparare a raffiche Fucile Il Fucile è un'arma da fuoco lunga progettata per sparare venendo appoggiata alla spalla. Si distingue dalle armi corte (come la pistola) per la presenza 34 ' (4 562 parole) - 12:13, 21 mag 2021

