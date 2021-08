La definizione e la soluzione di: Dominavano in Sicilia al l'epoca dei Vespri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Angioini

Curiosità/Significato su: Dominavano in Sicilia al l epoca dei Vespri Storia di Napoli (sezione Il ritorno dei Borbone e il Regno delle Due Sicilie) Angioini al meridione continentale d'Italia e stabiliva che Federico III d'Aragona continuasse a regnare in Sicilia con il titolo di Re di Sicilia (o di 176 ' (18 647 parole) - 14:32, 5 ago 2021

