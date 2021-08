La definizione e la soluzione di: Un disegno in bianco e nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Carboncino

Curiosità/Significato su: Un disegno in bianco e nero Immagine ( Immagine in bianco e nero) bianco e nero" indica un'immagine che presenta solo i colori bianco e nero. Quindi l'uso consolidato dell'espressione "immagine in bianco e nero" è improprio 19 ' (2 197 parole) - 13:37, 7 mar 2021

