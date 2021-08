La definizione e la soluzione di: Si cuoce in acqua salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Pastasciutta

Curiosità/Significato su: Si cuoce in acqua salata Testaroli pentola d'acqua salata; una volta che l'acqua bolle si spegne il fuoco e si inseriscono i testaroli tagliati per farli rinvenire per un minuto circa. In epoca 7 ' (792 parole) - 13:59, 5 ago 2021

