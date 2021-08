La definizione e la soluzione di: I cavallo male in arnese di don Chisciotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Ronzinante

Curiosità/Significato su: I cavallo male in arnese di don Chisciotte ma a tutte le forme di vita, è rimasta famosa. (Essere) male in arnese / (Essere) messo/preso male (Essere) malmesso nel senso di malvestito, trasandato

