La definizione e la soluzione di: Si arriccia per disgusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Naso

Curiosità/Significato su: Si arriccia per disgusto Microespressioni disgusto: solitamente il disgusto si presenta quando una persona si ritrova di fronte ad un alimento che la mente considera nocivo oppure quando si presenta 12 ' (1 761 parole) - 08:51, 3 mag 2021

Altre definizioni con arriccia; disgusto; Arricciature dei capelli; Ci si avviluppa la ciocca per arricciarla; Può arricciarli chi li porta; Li arricciano i bimbi; Caratteristica che porta al disgusto, al ribrezzo; Esclamazione di disgusto; Voltastomaco, disgusto; Si storce per disgusto;