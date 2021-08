La definizione e la soluzione di: Vola, ma non è un uccello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Pipistrello

Curiosità/Significato su: Vola, ma non e un uccello Fenice ( uccello dalle ali di fuoco) quella egizia non era percepita come un rapace o un variopinto uccello tropicale ma come un passero (prime dinastie) o un airone cenerino e non risorgeva 30 ' (3 706 parole) - 20:49, 9 giu 2021

