La definizione e la soluzione di: Una zona come le Ardenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Altopiano

Curiosità/Significato su: Una zona come le Ardenne Offensiva delle Ardenne delle Ardenne" rimanda qui. Se stai cercando la battaglia della prima guerra mondiale, vedi Battaglia delle Ardenne (1914). L'offensiva delle Ardenne (in 108 ' (13 386 parole) - 12:47, 1 lug 2021

