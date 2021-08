La definizione e la soluzione di: E’ una leggerissima maglia di filato lasciata in un angolo ma non è un indumento estivo smesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Ragnatela

Curiosità/Significato su: E’ una leggerissima maglia di filato lasciata in un angolo ma non e un indumento estivo smesso

Altre definizioni con leggerissima; maglia; filato; lasciata; angolo; indumento; estivo; Una nostra vecchia moneta leggerissima; Una leggerissima calzatura estiva; Tessuto lavorato a maglia; L'ambita maglia dei girini; Squadra oon la maglia rossonera; La Nazionale con la maglia arancione; La fabbrica in cui si lavora un caldo filato; Quello filato si acquista alle bancarelle; Tessuto per vestiario di filato pettinato fra; Filato per pullover; Una cura lasciata a metà; Lasciata all'oscuro; Il calcio d’angolo; Il triangolo a lati disuguali; Il... triangolo rettangolo del disegnatore; Il tasto del computer conuna freccina ad angolo; Leggero indumento smanicato estivo; Indumento tipico della Malesia; Indumento notturno; Indumento per bambine; Leggero indumento smanicato estivo; Indica il momento più torrido di un giorno estivo; Così è detto un governo estivo molto precario; Giorno della settimana festivo in Italia; Ultime Definizioni