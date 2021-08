La definizione e la soluzione di: Una cifra da ex miliardari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Milione

Curiosità/Significato su: Una cifra da ex miliardari Persone più ricche del mondo secondo Forbes (categoria Liste pubblicate da Forbes) persona nella lista dei primi 30 miliardari con meno di 40 anni. Nonostante un mondo in lockdown, il numero di miliardari raggiunge il record: 2.755, cioè 83 ' (2 495 parole) - 15:45, 14 giu 2021

