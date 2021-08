La definizione e la soluzione di: Una calzatura per piscine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Ciabattina

Curiosità/Significato su: Una calzatura per piscine Ciabatta (categoria Calzature) ciabatta è una calzatura aperta[senza fonte] che viene indossata in casa, formata da una suola e da una tomaia che si può limitare anche solo a una semplice 3 ' (369 parole) - 02:19, 29 giu 2021

Altre definizioni con calzatura; piscine; Tipo di calzatura unisex detto loafer in inglese; Il pane chiamato come una calzatura; Una pesante calzatura; Calzatura da interno; Compie i salvataggi nelle piscine; Il disinfettante nelle piscine; Il metodo di cura applicato in vasche e piscine; Disinfettante per piscine; Ultime Definizioni