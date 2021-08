La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IB

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Libia Libia vedi Libia (disambigua). Coordinate: 27°N 17°E? / ?27°N 17°E27; 17 La Libia (AFI: /'libja/; in arabo: ??????, Libiya), ufficialmente Stato della Libia, è 67 ' (7 430 parole) - 08:15, 29 lug 2021

