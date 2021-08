La definizione e la soluzione di: In singolare sono diverse ma non sono le tenniste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Certune

Curiosità/Significato su: In singolare sono diverse ma non sono le tenniste Flavia Pennetta (categoria Tennisti italiani) Afferma "Voglio arrivare a fine 2003 tra le prime 50 tenniste al mondo". L'avvio di stagione è buono, ma a causa di alcuni infortuni, di un calo di 83 ' (6 544 parole) - 19:45, 16 lug 2021

Sono scure e da sole ma non sono le ragazze trascurate; Danno punti a tutti ma non sono i più abili; Lo sono certi drammi; Sono enormi quelle delle torri eoliche; Sono diverse... per poco; Quello di Pan è costituito da diverse canne; Due parole diverse ma con medesimo significato; Sono diverse in volo; Sono scure e da sole ma non sono le ragazze trascurate; Danno punti a tutti ma non sono i più abili; Lo sono certi drammi; Sono enormi quelle delle torri eoliche;