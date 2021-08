La definizione e la soluzione di: Ti seguono in politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CA

Curiosità/Significato su: Ti seguono in politica Unione europea (sezione politica) ad una confederazione di Stati (mancando di politica interna e politica industriale comuni). Costituisce, in ogni caso, un'unione sovranazionale, nella 247 ' (23 761 parole) - 00:10, 5 ago 2021

Altre definizioni con seguono; politica; Lo seguono le pratiche; Ti seguono in ventisei; Vi seguono nell’invito; Li eseguono i ginnasti; Il nome della Tatcher che fu politica inglese; Espressiva frase pubblicitaria o politica; Divisione politica... o dell'atomo!; La politica di cui si occupa una banca centrale; Ultime Definizioni