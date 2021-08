La definizione e la soluzione di: Si ripetono in standard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AD

Curiosità/Significato su: Si ripetono in standard Costo standard Il costo standard è definito nell'ambito della contabilità industriale. Il costo standard è calcolato in sede previsionale, come valore stimato verificabile 24 ' (3 533 parole) - 08:32, 26 mag 2021

