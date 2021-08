La definizione e la soluzione di: Razza bovina per fiorentine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Chianina

Curiosità/Significato su: Razza bovina per fiorentine Chianina ( Chianina (Razza bovina)) La chianina è una Razza bovina italiana della zona di Siena un tempo utilizzata come forza motrice e ora allevata esclusivamente per la produzione di carne 10 ' (1 251 parole) - 13:27, 17 lug 2021

