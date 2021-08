La definizione e la soluzione di: Quote da assegnare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Parti

Curiosità/Significato su: Quote da assegnare Sessismo ( Quote rosa) uomini e donne in base agli stereotipi di genere e ai relativi pregiudizi. assegnare arbitrariamente qualità (positive o negative) in base al sesso. Anche 16 ' (1 610 parole) - 02:48, 21 mag 2021

Quote che s'assegnano; Quote che si assegnano; Relativi a quote di capitale sociale; Quote di pagamento; Assegnare, attribuire; Assegnare a uno scopo; Assegnare, conferire;