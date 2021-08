La definizione e la soluzione di: Quello di Natale non ha frutti, ma doni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Albero

Curiosità/Significato su: Quello di Natale non ha frutti, ma doni Natale stai cercando altri significati, vedi Natale (disambigua). Il Natale è una festa cristiana che celebra la nascita di Gesù ("Natività"): cade il 25 dicembre 54 ' (6 622 parole) - 10:11, 23 lug 2021

Altre definizioni con quello; natale; frutti; doni; Un po' di questo e un po' di quello; A Milano si segue quello ambrosiano; Quello cenerino è detto sgarza; Quello di chiuso è abbastanza sgradevole; Non santificano il Natale; Città natale di Rossini; Lo si... ricostruisce a Natale; Personaggio che odia il Natale creato da Dr. Seuss; Alberi che producono frutti di forma vagamente conica; I diffusi frutti rossi ottimi con limone o panna; Frutti da confetti; Frutti da schiacciare; Il lei... di Goldoni; D'amore nell'opera di Donizetti; Lo pseudonimo di Félix Tournachon; Il mestiere della Mirandolina goldoniana; Ultime Definizioni