La definizione e la soluzione di: Permette la circolazione dal centro alla periferia ma non è la corsia preferenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Arteria

Curiosità/Significato su: Permette la circolazione dal centro alla periferia ma non e la corsia preferenziale Italia, non va confusa la pista ciclabile con la corsia ciclabile, quest'ultima infatti costituisce una parte di carreggiata destinata alla circolazione dei

