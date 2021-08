La definizione e la soluzione di: Per Platone è la sede delle realtà assolute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Iperuranio

Curiosità/Significato su: Per Platone e la sede delle realta assolute Marsilio Ficino (sezione La vita e le opere) tempo e il primo traduttore delle opere complete di Platone in latino. La sua Accademia fiorentina, un tentativo di far rivivere l'Accademia di Platone ebbe 33 ' (3 673 parole) - 16:15, 7 lug 2021

