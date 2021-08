La definizione e la soluzione di: Pasti per chi ha fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Spuntini

Curiosità/Significato su: Pasti per chi ha fretta Rottweiler cucciolo dallo svezzamento sino ad un anno d'età ha bisogno di tre Pasti al giorno. I tre Pasti servono per non far appesantire l'animale e far gravare sulle 7 ' (940 parole) - 14:37, 23 lug 2021

