La definizione e la soluzione di: E' molto ghiotto di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: E molto ghiotto di legno

Morus nigra (sezione Cultura e storia) ai pollai, perché le galline ne sono ghiotte. In Calabria il legno è anche utilizzato per realizzare gli stampi di alcuni formaggi tradizionali come il 5 ' (524 parole) - 18:44, 16 mag 2021