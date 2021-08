La definizione e la soluzione di: Materia prima per uniformi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Panno

Curiosità/Significato su: Materia prima per uniformi Uniforme scolastica obbligatorio: uniformi codificate sono state a volte richieste soprattutto per le ragazze anche in seguito. Quando ancora richieste, le uniformi devono avere 62 ' (8 071 parole) - 00:22, 8 giu 2021

Altre definizioni con materia; prima; uniformi; Tecnica decorativa che scava nel materiale scelto; Luoghi di deposito per materiali e veicoli; Soggetto, tema, materia; Frammento di materiale di scarto, residuo; Un nome... prima di altri nomi; Il cosmonauta che compì la prima passeggiata spaziale; Annotazione che chiarisce quanto espresso prima; Che __ c'era, maledetta Primavera canta la Goggi; Distese uniformi; Divise, uniformi; Ultime Definizioni