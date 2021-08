La definizione e la soluzione di: Lo si mangia con il cucchiaio ma non è l'uovo alla coque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Gelato

Curiosità/Significato su: Lo si mangia con il cucchiaio ma non e l uovo alla coque un cucchiaio abbondante di acqua fredda: vi si rompe l'uovo e si pone la ciotola nel forno a microonde, mantenendovelo per il tempo necessario alla cottura

