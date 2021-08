La definizione e la soluzione di: Il lei per chi parla in veneziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ela

Curiosità/Significato su: Il lei per chi parla in veneziano Dialetto veneziano Voce principale: Lingua veneta. Il veneto lagunare o veneziano (in veneziano venesian) è la variante del veneto parlata nella città di Venezia e nei territori 23 ' (2 283 parole) - 11:03, 1 lug 2021

