Soluzione 8 lettere : Tubolare

Curiosità/Significato su: Gomma per bicicletta Storia della bicicletta Voce principale: bicicletta. La storia della bicicletta riguarda due secoli di sviluppo del mezzo di trasporto della bicicletta. Fin dal 1990 la ICHC (Conferenza 12 ' (1 483 parole) - 15:33, 2 dic 2020

Altre definizioni con gomma; bicicletta; Gomma grezza; Quelle dell'auto sono gommate; Sono di gomma, di piombo o di ferro; Viene detta anche chewing-gum gomma da __; Ci seguono in bicicletta; L'antenata della bicicletta; Bicicletta a tre ruote; Parte della bicicletta; Ultime Definizioni