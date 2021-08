La definizione e la soluzione di: Gli alberi come il ciliegio e il pesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Rosacee

Curiosità/Significato su: Gli alberi come il ciliegio e il pesco Prunus fruttificazione edule, e le notissime e numerose varietà di piante da frutta come il susino, l'albicocco, il mandorlo, il pesco, il ciliegio, il lauroceraso; tra 8 ' (809 parole) - 18:54, 28 mar 2021

Altre definizioni con alberi; come; ciliegio; pesco; Alberi della savana con i rami spinosi; Alberi da cimitero; Alberi che producono frutti di forma vagamente conica; Come gli alberi che hanno dieci secoli e più; Nobili... come certe parole; Immane come certi errori; Intenso come certi ricordi; Un poeta come il latino Marziale; Una varietà di ciliegio; Nel pesco e nel melo; Ultime Definizioni