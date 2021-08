La definizione e la soluzione di: Gentiioni è il commissario europeo per gli affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Economici

Curiosità/Significato su: Gentiioni e il commissario europeo per gli affari commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi Il commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi è un membro della Commissione europea. L'attuale commissario è il lituano Virginijus Sinkevicius 5 ' (314 parole) - 02:09, 26 mag 2021

Altre definizioni con gentiioni; commissario; europeo; affari; Il commissario di Fazio e Catarella; Il commissario della nazionale; Commissario Tecnico; L'Andrea del commissario Montalbano; Un uccello europeo col becco leggermente all'insù; Non è solo frutta mista ma anche Stato europeo; Consiglio Europeo della Ricerca; Il più vasto lago europeo; Era un mediatore di affari rurali e di bestiame; Segue Goldman nel nome di una nota banca d'affari; Punto morto per gli affaristi; Far fiasco negli affari; Ultime Definizioni