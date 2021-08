La definizione e la soluzione di: Fra il Sudan c il Niger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Ciad

Curiosità/Significato su: Fra il Sudan c il Niger Sudan del Sud Sudan Meridionale. Coordinate: 7°N 30°E? / ?7°N 30°E7; 30 Il Sudan del Sud, anche Sud Sudan o Sudan Meridionale, ufficialmente Repubblica del Sudan del 31 ' (3 326 parole) - 20:28, 31 lug 2021

Altre definizioni con sudan; niger; Confina con il Sudan; Si elimina sudando; Caratterizza i liquidi trasudanti da certe ferite; Se ne sudano sette faticando molto; Lo è chi è originaria del Senegal o della Nigeria; Nel Congo e in Nigeria; In Nigeria e in Cile; La regione della Nigeria che insorse nel 1967; Ultime Definizioni