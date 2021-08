La definizione e la soluzione di: In Europa e in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità/Significato su: In Europa e in Africa Prostituzione in Europa in Europa varia nei diversi Paesi. In alcuni Stati il compiere prestazioni sessuali a pagamento è illegale, mentre in altri la prostituzione in sé è lecita 31 ' (3 289 parole) - 13:53, 4 mag 2021

